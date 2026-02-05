В Госдуме хотят запретить завышение цен в такси в непогоду
Инициатива по госрегулированию цен на такси в непогоду внесена в Минтранс и Федеральную антимонопольную службу, сообщают «Известия».
Комитет Госдумы по труду и соцполитике предлагает законодательно ограничить максимальный рост тарифов такси во время неблагоприятных погодных условий и ЧС. Автор инициативы, депутат Ярослав Нилов, указывает, что автоматическое повышение цен алгоритмами агрегаторов, достигающее в пиковые моменты стоимости авиаперелётов, провоцирует социальное напряжение.
В обращении отмечается, что хотя гибкое ценообразование — рыночный инструмент, необходим поиск баланса между экономикой перевозчиков и интересами граждан. Парламентарий предлагает усилить госконтроль и определить с помощью экспертов «разумный» предельный размер наценки, который позволит водителям работать, но не создаст условий для монопольного ценообразования в отношении пассажиров.
Эксперты отмечают, что для решения проблемы важно развивать конкуренцию на рынке.
Ранее Милонов назвал форменным жлобством рост цен на такси из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
