В Общественной палате предложили создать отечественный аналог Roblox
Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров предложил создать в стране отечественный аналог игровой платформы Roblox, сообщает РИА Новости.
По его словам, компаниям РФ это было бы интересно, поскольку игра может охватить многомиллионную аудиторию и потенциально принести миллиарды прибыли. Он указал, что игра должна соответствовать нравственным ценностям российского общества. Машаров предложил привлечь разработчиков в рамках государственно-частного партнерства.
Отмечается, что игры не должны подменять реальный мир, нужно формирование критического мышления.
Ранее Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Roblox, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
