Найдены черные ящики упавшего под Белгородом Ил-76

Обнаружены оба черных ящика военно-транспортного самолета Ил-76, который был сбит в среду Вооруженными силами Украины в Белгородской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, состояние речевого и параметрического самописцев удовлетворительное.

Уточняется, что оба чёрных ящика были найдены в хвостовой части лайнера. Они переданы следователям и экспертам для расшифровки записей.

По данным министерства обороны России на борту сбитого самолета находились 74 человека, из них 65 — украинские военнопленные, которых везли на обмен.

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа Ил-76. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди них: командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, бортовой техник Житенев, бортовой радист Саблинский.

