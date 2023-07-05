Песков: Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля намерена атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он отметил, что Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Также Украина намерена использовать беспилотники-камикадзе, сказал представитель «Росэнергоатома», передает «Радиоточка НСН».

Атаки не произошло, при этом Украина 4 июля отключила снабжающую ЗАЭС Днепровскую линию электропередачи.



