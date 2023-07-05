Песков: Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика
Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что Киев уже демонстрировал, что не гнушается ничем, например, подорвав Каховскую ГЭС. Песков отметил, что последствия подобных провокаций могут быть катастрофическими, но российской стороной принимаются все меры.
Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля намерена атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он отметил, что Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Также Украина намерена использовать беспилотники-камикадзе, сказал представитель «Росэнергоатома», передает «Радиоточка НСН».
Атаки не произошло, при этом Украина 4 июля отключила снабжающую ЗАЭС Днепровскую линию электропередачи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru