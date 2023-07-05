МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ходе последних проверок признаков минирования на Запорожской АЭС не выявлено.

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ФОТО: РИА Новости
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