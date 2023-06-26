«Накроет всю Европу»: Берлин и Прага окажутся в зоне поражения в случае взрыва ЗАЭС
Экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил НСН, что зона поражения протянется на 1100 километров.
Вся Европа окажется в зоне поражения в случае взрыва Запорожской АЭС, заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью НСН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления Киева о том, что Москва готовится взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что это Вооруженные силы Украины попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.
«Говорить о том, что кто-то с российской стороны попытается что-то такое сделать глупо, потому что спрашивается, зачем Россия брала это все под свою ответственность. В зависимости от тяжести поражения объектов, самый неприятный вариант – расстояние до 1100 километров, то есть в опасности и Берлин, и Прага, не говоря уже о Варшаве, они окажутся в зоне поражения. Если руководства этих стран не могут Киев обуздать, значит, будут хлебать полной ложкой, Европу накроет. Подобных событий я не исключаю, потому что ВСУ уже предпринимали попытки атак», - объяснил Кузнецов.
Он отметил, что защитить блоки АЭС не так уж просто, а обо всех рисках редко говорят в России и в Европе.
«Шесть блоков, которые весят миллионы тонн. Как их передвинуть? Это очень опасная ситуация. Никто не реагирует на эту ситуацию. Самая опасный объект ЗАЭС – это хранилище с отработавшим ядерным топливом. Украинцы сэкономили везде, хранилище без крыши, все под открытым небом. Неужели нельзя рассчитать риски, провести какое-то мероприятие на эту тему? Это затронет Охотское море, на 120 лет лишимся рыбы», - заключил собеседник НСН.
ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа, но не успели, заявил ранее член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радиоточке НСН».
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