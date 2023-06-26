«Накроет всю Европу»: Берлин и Прага окажутся в зоне поражения в случае взрыва ЗАЭС

«Говорить о том, что кто-то с российской стороны попытается что-то такое сделать глупо, потому что спрашивается, зачем Россия брала это все под свою ответственность. В зависимости от тяжести поражения объектов, самый неприятный вариант – расстояние до 1100 километров, то есть в опасности и Берлин, и Прага, не говоря уже о Варшаве, они окажутся в зоне поражения. Если руководства этих стран не могут Киев обуздать, значит, будут хлебать полной ложкой, Европу накроет. Подобных событий я не исключаю, потому что ВСУ уже предпринимали попытки атак», - объяснил Кузнецов.

Он отметил, что защитить блоки АЭС не так уж просто, а обо всех рисках редко говорят в России и в Европе.

«Шесть блоков, которые весят миллионы тонн. Как их передвинуть? Это очень опасная ситуация. Никто не реагирует на эту ситуацию. Самая опасный объект ЗАЭС – это хранилище с отработавшим ядерным топливом. Украинцы сэкономили везде, хранилище без крыши, все под открытым небом. Неужели нельзя рассчитать риски, провести какое-то мероприятие на эту тему? Это затронет Охотское море, на 120 лет лишимся рыбы», - заключил собеседник НСН.

ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа, но не успели, заявил ранее член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радиоточке НСН».

