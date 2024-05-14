Ожидание помощи: Блинкен прибыл на Украину на фоне успешного наступления ВС РФ
Госсекретарь США Блинкен намерен обсудить с руководством Украины ситуацию на поле боя и вопросы оказания помощи Киеву. Между тем власти США пообещали Зеленскому выделение новой помощи, однако призвали не ждать ее поставок «каждую неделю».
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита на Украину планирует обсудить с руководством страны ситуацию на поле боя и вопросы оказания Киеву военной помощи. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.
Отмечается, что Блинкен прибыл на Украину 14 мая. Так, он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
В заявлении указывается, что во время консультаций госсекретарь США намерен также обсудить долгосрочные обязательства в сфере безопасности и других областях, а также продолжающуюся работу по ускорению восстановления экономики Украины.
Агентство Reuters отметило, что это первый визит высокопоставленного американского чиновника на Украину после одобрения конгрессом США запроса на выделение дополнительных средств на военную поддержку Киева. В свою очередь агентство Associated Press напомнило, что Блинкен не анонсировал заранее свой визит. Согласно данным, в ходе двухдневной поездки он подчеркнет приверженность администрации президента США Джо Байдена долгосрочной безопасности и обороне Украины.
Агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который ехал с госсекретарем США на поезде из Польши на Украину, указало, что Киев уже получил в рамках нового пакета помощи средства ПВО, артиллерию и ракеты большой дальности.
ВЫДЕЛЕНИЕ НОВОЙ ПОМОЩИ
До этого, 13 мая, советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи для Киева.
«У нас на очереди еще один пакет помощи, поскольку мы пытаемся повысить темпы поставок», – сказал он.
Однако Салливан отметил, что передача пакетов помощи вряд ли будет происходить каждую неделю, несмотря на наращивание темпов поставок. Также он подчеркнул, что регулярно обсуждает с союзниками поставку на Украину большего числа зенитных ракетных комплексов Patriot.
В ходе брифинга советник американского президента уточнил, что Киев на этой неделе получит лишь часть оружия из нового пакета военной помощи: остальная его часть находится в пути.
Ранее конгресс США принял, а Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам, включая Израиль, Украину и администрацию на Тайване. Согласно документу, на помощь Киеву направят почти 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на восполнение передаваемых ему вооружений со складов Пентагона, 13,8 млрд – на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда – для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».
Позднее, 10 мая, Джо Байден подписал распоряжение о выделении Украине военной помощи на 400 млн долларов. Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.
ЗЕЛЕНСКИЙ ЖДЕТ
Украинские власти долгое время ожидают от США стабильных поставок военной помощи. В конце апреля Владимир Зеленский заявил, что законопроект, который включает выделение 61 млрд Киеву, сможет предотвратить расширение конфликта и «спасет тысячи жизней». Тогда он поблагодарил палату представителей Соединенных Штатов и лично спикера Майка Джонсона за решение, которое «направит историю в нужное русло».
«Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой», – заявлял он.
Между тем не все в окружении Зеленского довольны «наполнением» американской помощи. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) 13 мая заявил, что Киев должен обратиться к партнерам с просьбой о введении войск на территорию страны.
Парламентарий подал соответствующее обращение Владимиру Зеленскому. По словам депутата, президент должен принять решение и обратиться к союзникам. Гончаренко сослался на сложную ситуацию на фронте, в частности, в Харьковской области и заявил, что нельзя терять время.
«Эти решения должны были быть приняты еще вчера», – добавил Гончаренко.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения стран Запада отправить военных на Украину являются новым витком эскалации. По словам Пескова, он беспрецедентный и требует особых мер, передает «Радиоточка НСН».
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