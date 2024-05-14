Ожидание помощи: Блинкен прибыл на Украину на фоне успешного наступления ВС РФ

В заявлении указывается, что во время консультаций госсекретарь США намерен также обсудить долгосрочные обязательства в сфере безопасности и других областях, а также продолжающуюся работу по ускорению восстановления экономики Украины.

Агентство Reuters отметило, что это первый визит высокопоставленного американского чиновника на Украину после одобрения конгрессом США запроса на выделение дополнительных средств на военную поддержку Киева. В свою очередь агентство Associated Press напомнило, что Блинкен не анонсировал заранее свой визит. Согласно данным, в ходе двухдневной поездки он подчеркнет приверженность администрации президента США Джо Байдена долгосрочной безопасности и обороне Украины.

Агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который ехал с госсекретарем США на поезде из Польши на Украину, указало, что Киев уже получил в рамках нового пакета помощи средства ПВО, артиллерию и ракеты большой дальности.

ВЫДЕЛЕНИЕ НОВОЙ ПОМОЩИ

До этого, 13 мая, советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи для Киева.

«У нас на очереди еще один пакет помощи, поскольку мы пытаемся повысить темпы поставок», – сказал он.

Однако Салливан отметил, что передача пакетов помощи вряд ли будет происходить каждую неделю, несмотря на наращивание темпов поставок. Также он подчеркнул, что регулярно обсуждает с союзниками поставку на Украину большего числа зенитных ракетных комплексов Patriot.