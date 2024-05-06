Недавно издание Asian Times со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что войска французского Иностранного легиона уже развернуты в Славянске. По его словам, передовой отряд состоит из 100 артиллеристов и разведчиков. Согласно источникам, они собираются помогать 54-й украинской отдельной механизированной бригаде.

Франция не отправляла своих солдат на Украину, сообщил позднее МИД страны в соцсетях, прикрепив к посту скриншоты соответствующих публикаций, отмечает «Радиоточка НСН».

