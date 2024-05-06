Шольц: 35 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам

Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам при необходимости, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщила пресс-служба кабмина Германии, на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии Шольц заявил, что немецкие Вооруженные силы будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы.

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Недавно издание Asian Times со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что войска французского Иностранного легиона уже развернуты в Славянске. По его словам, передовой отряд состоит из 100 артиллеристов и разведчиков. Согласно источникам, они собираются помогать 54-й украинской отдельной механизированной бригаде.

Франция не отправляла своих солдат на Украину, сообщил позднее МИД страны в соцсетях, прикрепив к посту скриншоты соответствующих публикаций, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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