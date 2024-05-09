В США работают над новыми пакетами военной помощи Киеву

Американские власти разрабатывают новые пакеты военной помощи Украине, сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

США направят Украине пакет военной помощи на миллиард долларов

«Вы можете их ожидать, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», – указал он.

Отмечается, что Вашингтон продолжит отправлять Киеву оружие теми же темпами, что и до перерыва в поставках.

Ранее стало известно, что Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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