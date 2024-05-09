В США работают над новыми пакетами военной помощи Киеву
9 мая 202406:43
Американские власти разрабатывают новые пакеты военной помощи Украине, сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
«Вы можете их ожидать, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», – указал он.
Отмечается, что Вашингтон продолжит отправлять Киеву оружие теми же темпами, что и до перерыва в поставках.
Ранее стало известно, что Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru