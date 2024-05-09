В США работают над новыми пакетами военной помощи Киеву

«Вы можете их ожидать, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», – указал он.

Отмечается, что Вашингтон продолжит отправлять Киеву оружие теми же темпами, что и до перерыва в поставках.

Ранее стало известно, что Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

