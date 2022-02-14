«Харьков и Чернигов»: Стрелков допустил, что война с Украиной выйдет за пределы Донбасса

Стрелков же уточнил, что украинская армия создала хорошую систему обороны, поэтому наносить удары противнику выгоднее на других направлениях.

«Я полагаю, что война может выйти за пределы Донбасса. Сосредоточение российских войск на Харьковском направлении и частично на Киевском и Черниговском нацелено на то, чтобы не допустить атаки украинских войск на Донбасс и предотвратить ее. Однако, если атака все-таки состоится, то логично было бы применить эти силы для того, чтобы разбить украинскую армию не там, где она сильнее всего. Надо понимать, что на Донбассе украинские вооруженные силы создали систему обороны, там они готовы дать бой вооруженным силам России практически на равных. Ни на Харьковском, ни на Черниговском, ни на других направлениях вдоль границы с Россией таких укреплений у них нет. С военной точки зрения, было бы правильно нанести им поражение именно там, а не отбиваться кровью. Это было бы самым оптимальным, чтобы как можно скорее завершить эту войну», - отметил он.

При этом экс-министр обороны ДНР выразил мнение, что украинская армия не начнет наступление по всему фронту.

«Она нанесет удары на ряде направлений, которые являются наиболее уязвимыми, с целью спровоцировать российские вооруженные силы выступить в защиту республик Донбасса. Чтобы у Запада был повод для введения тех санкций, которые обещаны России за защиту Донецкой и Луганской республик», - сказал Стрелков.

По его словам, войска Украины в ближайшее время могут начать наступление на Коминтерново, Докучаевск, Донецк, Горловку и Желобок.