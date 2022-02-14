«Харьков и Чернигов»: Стрелков допустил, что война с Украиной выйдет за пределы Донбасса
Логично было бы нанести удар по украинской армии не там, где она сильнее всего, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Возможная война с Украиной может выйти за пределы Донбасса, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Украина серьезно готовится к войне. По его словам, все боеспособные части ВСУ сейчас расположены в Донбассе на линии разграничения.
Стрелков же уточнил, что украинская армия создала хорошую систему обороны, поэтому наносить удары противнику выгоднее на других направлениях.
«Я полагаю, что война может выйти за пределы Донбасса. Сосредоточение российских войск на Харьковском направлении и частично на Киевском и Черниговском нацелено на то, чтобы не допустить атаки украинских войск на Донбасс и предотвратить ее. Однако, если атака все-таки состоится, то логично было бы применить эти силы для того, чтобы разбить украинскую армию не там, где она сильнее всего. Надо понимать, что на Донбассе украинские вооруженные силы создали систему обороны, там они готовы дать бой вооруженным силам России практически на равных. Ни на Харьковском, ни на Черниговском, ни на других направлениях вдоль границы с Россией таких укреплений у них нет. С военной точки зрения, было бы правильно нанести им поражение именно там, а не отбиваться кровью. Это было бы самым оптимальным, чтобы как можно скорее завершить эту войну», - отметил он.
При этом экс-министр обороны ДНР выразил мнение, что украинская армия не начнет наступление по всему фронту.
«Она нанесет удары на ряде направлений, которые являются наиболее уязвимыми, с целью спровоцировать российские вооруженные силы выступить в защиту республик Донбасса. Чтобы у Запада был повод для введения тех санкций, которые обещаны России за защиту Донецкой и Луганской республик», - сказал Стрелков.
По его словам, войска Украины в ближайшее время могут начать наступление на Коминтерново, Докучаевск, Донецк, Горловку и Желобок.
«Наступление предполагается на южном участке фронта Коминтерново. Там, по некоторым данным, вчера украинская сторона начала разминирование с помощью систем УР-77. Это специальная машина, которая выстреливает полтонны взрывчатки в виде кабеля, который детонирует все мины на достаточно широком участке. Кроме того, под вопросом Докучаевск, поскольку он обложен украинскими военными. Северная часть Донецка, где тоже применялся УР-77 три дня назад. Также Горловка и район Желобка - это выступ вдоль шоссе на Луганск, украинские военные давно пытаются его срезать, там постоянно происходят бои. Народная милиция Луганской республики постоянно несет там серьезные потери», - сказал Стрелков.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник заявлял НСН, что президент Украины Владимир Зеленский хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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