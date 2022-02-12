Глава ДНР не исключил обращения за помощью к России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации в республике и не исключил возможность вынужденного обращения к РФ за помощью. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пушилина, усугублении ситуации проявляется в увеличении числа военных и техники со стороны Киева. Кроме того, Пушилин отметил прибытие на территорию Украины польских и американских военных. Он заявил, что в Донбассе готовятся к возможной атаке.

Ранее NYT со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц администрации сообщала, что РФ намерена создать предлог для вторжения в Украину с помощью сфабрикованного видео. По данным источника издания, чтобы оправдать нападение РФ может попросить лидеров Донбасса на востоке Украины призвать «российскую интервенцию».





