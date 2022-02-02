«Хочет войны и зачисток»: В ЛНР объяснили недовольство Зеленского Минскими соглашениями
Любая попытка Украины переписать Минские соглашения должна повлечь за собой санкции в отношении страны, заявил Родион Мирошник.
Президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах, заявил советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал все пункты Минских соглашений неудовлетворительными. При этом глава государства отметил, что эти договоренности являются единственным форматом, который работает. Также Зеленский подчеркнул, что Украина должна «делать что-то, что может деоккупировать ее территории».
«Зеленского не устраивает практически все. И это доказывается его реальными действиями. Начиная с первого пункта о прекращении огня. Была предварительная договоренность о том, что Украина подписывает обязательства о разведении по всей линии соприкосновения. Зеленский этот пункт вычеркнул в самый последний момент переговоров. Это говорит только об одном – Украина не заинтересована в выполнении вообще никаких пунктов. Начиная с пункта об устойчивом прекращении огня. Украина не хочет перемирия и не хочет применения механизмов, обеспечивающих долгосрочное прекращение огня. Она хочет иметь возможность регулярно возобновлять военные действия, используя их в политических и геополитических вопросах», - сказал Мирошник.
По его словам, Минские соглашения не могут быть переписаны и Донбасс по-прежнему настаивает на немедленном выполнении договоренностей.
«Интересы Украины достаточно враждебны по отношению к Донбассу. Когда речь идет о деоккупации, то речь идет фактически о зачистке, военных действиях и превращении жителей Донбасса в представителей второго сорта. В любом случае неприемлемы попытки нивелировать особый статус, а также какие-либо компромиссы, связанные с блоком по безопасности. Никоим образом не приемлем вообще вопрос о каком-либо перемещении во времени пункта, связанного с передачей границы. Ключевые вопросы, которые должны быть решены немедленно – это прекращение огня, разведение, обмен удержанными лицами. То есть, по сути дела, Минские соглашения не могут быть переписаны. Любая попытка их переписать должна трактоваться как попытка выхода Украины из Минских соглашений, с последующими санкциями в отношении Украины как нарушителя международно признанного варианта регулирования конфликта», - резюмировал Мирошник.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в беседе с НСН отмечал, что заявление Cекретаря СНБО Украины Алексея Данилова об уничтожении государства в случае выполнения Минских соглашений сделано по указу США, американцы хотят сделать все, чтобы втянуть Россию в вооруженный конфликт с Украиной.
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