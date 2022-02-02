«Хочет войны и зачисток»: В ЛНР объяснили недовольство Зеленского Минскими соглашениями

По его словам, Минские соглашения не могут быть переписаны и Донбасс по-прежнему настаивает на немедленном выполнении договоренностей.

«Интересы Украины достаточно враждебны по отношению к Донбассу. Когда речь идет о деоккупации, то речь идет фактически о зачистке, военных действиях и превращении жителей Донбасса в представителей второго сорта. В любом случае неприемлемы попытки нивелировать особый статус, а также какие-либо компромиссы, связанные с блоком по безопасности. Никоим образом не приемлем вообще вопрос о каком-либо перемещении во времени пункта, связанного с передачей границы. Ключевые вопросы, которые должны быть решены немедленно – это прекращение огня, разведение, обмен удержанными лицами. То есть, по сути дела, Минские соглашения не могут быть переписаны. Любая попытка их переписать должна трактоваться как попытка выхода Украины из Минских соглашений, с последующими санкциями в отношении Украины как нарушителя международно признанного варианта регулирования конфликта», - резюмировал Мирошник.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в беседе с НСН отмечал, что заявление Cекретаря СНБО Украины Алексея Данилова об уничтожении государства в случае выполнения Минских соглашений сделано по указу США, американцы хотят сделать все, чтобы втянуть Россию в вооруженный конфликт с Украиной.

