Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне

До этого Нарышкин заявил, что Россия не имеет никаких агрессивных планов по отношению к Украине.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если война на Донбассе все-таки случится, то она будет не по решению Украины, а по приказу ее «заокеанских друзей».