Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне

Украина серьезно готовится к войне. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, все боеспособные части ВСУ сейчас расположены в Донбассе на линии разграничения.

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До этого Нарышкин заявил, что Россия не имеет никаких агрессивных планов по отношению к Украине.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если война на Донбассе все-таки случится, то она будет не по решению Украины, а по приказу ее «заокеанских друзей».

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:ВСУДонбассВойнаУкраинаРоссия
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