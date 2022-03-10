«Оружие против человечества»: Вирусолог уверен в создании на Украине смертельного вируса

По его словам, эксперименты с коронавирусной инфекцией могут проводить все лаборатории, которые имеют определенный уровень защиты.

«Вопрос в том, что именно они делают. То ли пытаются сделать его еще опаснее, то ли делают что-то, чтобы проверить вакцину или противовирусные свойства разрабатываемых препаратов», - отметил Чепурнов.

При этом вирусолог подчеркнул, что проводить эксперименты с коронавирусом крайне опасно. Также он выразил уверенность в том, что SARS-CoV-2 появился как раз именно в результате случайной лабораторной селекции.