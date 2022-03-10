«Оружие против человечества»: Вирусолог уверен в создании на Украине смертельного вируса

Ни одна из 13 биолабораторий на Украине не выпустила ни одной публикации о своей работе, это является железным доказательством секретных работ, заявил Александр Чепурнов. 

Биолаборатории на Украине могли заниматься приданием коронавирусу свойств, которые повышали бы заразность и смертность, сделав из него оружие, направленное против всего человечества, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 10 марта сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. По его словам, ученые рассматривали возможность переноса патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Россией и Украиной.

«Безусловно, нужны условия и возможности работать с коронавирусом. Но если речь идет о таких работах, которые улучшают его военные способности, то это одно. А если речь идет о том, что они пытались сделать вакцину – это другое. Но при наличии 13 лабораторий на Украине, от них не вышло ни одного прототипа вакцины против коронавируса. Это, мягко говоря, удивляет и приводит к подозрению. Также нет публикаций от этих лабораторий. Это, как раз, железное свидетельство того, что проводились секретные работы в области биологического оружия, направленного против человечества», - сказал Чепурнов.
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По его словам, эксперименты с коронавирусной инфекцией могут проводить все лаборатории, которые имеют определенный уровень защиты.

«Вопрос в том, что именно они делают. То ли пытаются сделать его еще опаснее, то ли делают что-то, чтобы проверить вакцину или противовирусные свойства разрабатываемых препаратов», - отметил Чепурнов.

При этом вирусолог подчеркнул, что проводить эксперименты с коронавирусом крайне опасно. Также он выразил уверенность в том, что SARS-CoV-2 появился как раз именно в результате случайной лабораторной селекции.

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«Мы еще не знаем, какие работы проводятся в таких же лабораториях в Грузии и в других странах нашего южного подбрюшья. Эти исследования чрезвычайно опасные. То, что мы расхлебываем два года – это все последствия исследований, потому что именно в рамках исследований получился вариант, который превратился в SARS-CoV-2. Этот вариант был получен в результате случайной селекции. Все это достаточно очевидно», - резюмировал Чепурнов.

Минобороны России 6 марта сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США. Позднее замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
ТЕГИ:КоронавирусБиологическое ОружиеУкраинаРоссия
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