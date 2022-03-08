Китай призвал США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине

По его словам, различные исследования на территории Украины велись в 26 американских лабораториях и подобных объектах.

«США должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, пишет Газета.ру.

