Китай призвал США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны немедленно раскрыть данные о военных биолабораториях, размещенных на Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, различные исследования на территории Украины велись в 26 американских лабораториях и подобных объектах.
«США должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними», — подчеркнул Чжао Лицзянь.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, пишет Газета.ру.
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