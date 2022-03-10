Минобороны: В биолабораториях на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

Оборонное ведомство ссылается на документы, в которых в том числе содержится «детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами».

Согласно этим материалам, в 2022 году США планировали на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. В дальнейшем намечался переход к изучению возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы, пишет Ura.ru.

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», — подчеркнул Конашенков.

В ближайшее время Минобороны намерено опубликовать пакет документов, полученных от украинских сотрудников биолабораторий, и обнародовать результаты их экспертизы.

