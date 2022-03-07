СКР проверит факты создания биологического оружия на Украине

«Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в ведомстве.

Также будут расследованы обстоятельства обстрела людей, которые пытались выехать из Мариуполя.

Пентагон всерьез опасается, что будут раскрыты факты ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины, считают в Минобороны РФ. Об этом во время брифинга ведомства заявил его официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков.

Документы, полученные Минобороны РФ подтверждают, что в украинских биолабораториях, вблизи российской территории осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

