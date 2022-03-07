СКР проверит факты создания биологического оружия на Украине
Следственный комитет России провертт факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на поручение председателя ведомства Александра Бастрыкина.
«Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в ведомстве.
Также будут расследованы обстоятельства обстрела людей, которые пытались выехать из Мариуполя.
Пентагон всерьез опасается, что будут раскрыты факты ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины, считают в Минобороны РФ. Об этом во время брифинга ведомства заявил его официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков.
Документы, полученные Минобороны РФ подтверждают, что в украинских биолабораториях, вблизи российской территории осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.
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