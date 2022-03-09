Антонов: Вашингтон боится подтверждения нарушения конвенции о биологическом оружии

США опасаются подтверждения того, что Вашингтон и Киев нарушили Конвенцию о запрещении биологического оружия, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Китай призвал США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине

Как отметил Антонов, в ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ «вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы». Отмечается, что были уничтожены особо опасные образцы возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней, пишет «Свободная пресса».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в биолабораториях на Украине осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Позже заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на украинской территории есть биологические лаборатории; по ее словам, в них проводятся исследования, пишут Известия.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Биологическое ОружиеУкраинаСШААнатолий Антонов
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