Антонов: Вашингтон боится подтверждения нарушения конвенции о биологическом оружии
США опасаются подтверждения того, что Вашингтон и Киев нарушили Конвенцию о запрещении биологического оружия, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
Как отметил Антонов, в ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ «вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы». Отмечается, что были уничтожены особо опасные образцы возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней, пишет «Свободная пресса».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в биолабораториях на Украине осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Позже заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на украинской территории есть биологические лаборатории; по ее словам, в них проводятся исследования, пишут Известия.
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