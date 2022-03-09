Антонов: Вашингтон боится подтверждения нарушения конвенции о биологическом оружии

Как отметил Антонов, в ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ «вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы». Отмечается, что были уничтожены особо опасные образцы возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней, пишет «Свободная пресса».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в биолабораториях на Украине осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Позже заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на украинской территории есть биологические лаборатории; по ее словам, в них проводятся исследования, пишут Известия.



