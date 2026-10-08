Политолог Дудчак объяснил, зачем Трампу нужен звонок Путину

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может затронуть ситуацию в Украине. Политолог и ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с «ФедералПресс» сказал, что звонок нужен американскому лидеру в связи с грядущими промежуточными выборами в Конгресс.

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По его словам, Трамп может говорить разные вещи. Ему это нужно под ноябрьские выборы. Главе Штатов важно показать сторонникам, что он пообщался с Путиным, достиг договоренностей по украинскому вопросу, а отношения складываются дружески, добавил эксперт.

Ранее американский президент сам сообщил о готовящемся разговоре.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин

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