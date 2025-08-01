Несмотря на ужесточение риторики, Трамп заявил, что в ближайшее время специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию. Так глава Белого дома ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — указал Трамп.

Напомним, что до этого Трамп выделил на заключение сделки 50 дней, которые должны были истечь 2 сентября. Если Москва не примет никаких шагов для заключения сделки с Украиной, Трамп грозится ввести пошлины, тарифы и санкции для партнеров России, которые, как предполагается, в таком случае откажутся от сотрудничества с Москвой.

Несмотря на обещания Трампа сделать «что-то» против России, эксперты отмечают, что обещанные пошлины ударят бумерангом по самому Вашингтону. Если ограничения коснутся нефти, то это приведет к росту цен на мировых рынках, а Россия при этом «как-нибудь» обойдет санкции вместе со своими партнерами.

Но в моменте Москва потеряет триллион рублей в моменте из-за санкций американского лидера Дональда Трампа против Китая и Индии, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Для нас это будет довольно сложная ситуация. Нефть – это основной источник доходов сегодня для российского бюджета. Начнутся поиски логистики, как составлять пути, обходя санкции. Конечно, пути найдутся, но в моменте это будет удар по бюджету. Мы можем потерять под триллион рублей, возможно, даже больше. Это при том, что у нас уже бюджет на четыре триллиона дефицитный, до конца года он может увеличиться до семи. Конечно, нам такие стрессы не нужны. Но это в моменте, далее будут договоренности», - пояснил он.

МЕДВЕДЕВ И ЯДЕРНЫЕ НАМЕКИ

Но договоренности могут оказаться под угрозой, особенно на фоне публичной перепалки американского лидера Дональда Трампа и заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев на постоянной основе колко комментирует мировые события, предложения западных коллег по урегулированию конфликта на Украине, но на этот раз ему ответил лично Трамп.

Накануне Медведев высказался о переговорах России и Украины, назвав «дедулями» Трампа и американского сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и подчеркнув, что переговоры завершатся по достижении всех целей специальной военной операции.

На что Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами». Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.