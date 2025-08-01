«Опасная территория!»: Трамп потребовал от России перемирия с Украиной к 8 августа
Трамп хочет добиться мира на Украине к 8 августа, он «опечален действиями Москвы на Украине». При этом Вашингтон анонсировал скорый визит Стива Уиткоффа в Москву, а российские силы заняли Часов Яр, за который бились больше года.
Американский лидер Дональд Трамп анонсировал новые санкции против России в случае отказа от сделки с Украиной. Он напомнил, что дал Москве десять дней, чтобы закончить боевые действия.
«Мы введём санкции. Не знаю, беспокоят ли Владимира Путина санкции. Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем», — сказал Трамп во время общения с журналистами.
Он также заявил, что «опечален действиями Москвы на Украине».
ТРАМП: СРОКИ И САНКЦИИ
Представитель США в Совете Безопасности ООН Джон Келли уточнил, что Трамп дает России возможность заключить перемирие с Украиной до 8 августа. В противном случае против России и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины.
Несмотря на ужесточение риторики, Трамп заявил, что в ближайшее время специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию. Так глава Белого дома ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.
«Он потом едет в Россию, верите или нет», — указал Трамп.
Напомним, что до этого Трамп выделил на заключение сделки 50 дней, которые должны были истечь 2 сентября. Если Москва не примет никаких шагов для заключения сделки с Украиной, Трамп грозится ввести пошлины, тарифы и санкции для партнеров России, которые, как предполагается, в таком случае откажутся от сотрудничества с Москвой.
Несмотря на обещания Трампа сделать «что-то» против России, эксперты отмечают, что обещанные пошлины ударят бумерангом по самому Вашингтону. Если ограничения коснутся нефти, то это приведет к росту цен на мировых рынках, а Россия при этом «как-нибудь» обойдет санкции вместе со своими партнерами.
Но в моменте Москва потеряет триллион рублей в моменте из-за санкций американского лидера Дональда Трампа против Китая и Индии, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Для нас это будет довольно сложная ситуация. Нефть – это основной источник доходов сегодня для российского бюджета. Начнутся поиски логистики, как составлять пути, обходя санкции. Конечно, пути найдутся, но в моменте это будет удар по бюджету. Мы можем потерять под триллион рублей, возможно, даже больше. Это при том, что у нас уже бюджет на четыре триллиона дефицитный, до конца года он может увеличиться до семи. Конечно, нам такие стрессы не нужны. Но это в моменте, далее будут договоренности», - пояснил он.
МЕДВЕДЕВ И ЯДЕРНЫЕ НАМЕКИ
Но договоренности могут оказаться под угрозой, особенно на фоне публичной перепалки американского лидера Дональда Трампа и заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.
Дмитрий Медведев на постоянной основе колко комментирует мировые события, предложения западных коллег по урегулированию конфликта на Украине, но на этот раз ему ответил лично Трамп.
Накануне Медведев высказался о переговорах России и Украины, назвав «дедулями» Трампа и американского сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и подчеркнув, что переговоры завершатся по достижении всех целей специальной военной операции.
На что Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами». Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
«Скажите Медведеву, неудачному бывшему президенту России, который думает, что он все еще президент, пусть следит за своими словами», - написал Трамп.
Лидер США добавил, что российский политик вступает на «очень опасную территорию».
Российский политик вскоре отреагировал на угрозы Трампа, обратив внимание, что тот высказался в социальной сети Truth, которой «запретил работать» в России.
«Если какие-то слова бывшего президента... вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», - подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза также ответил на слова о «заходе на опасную территорию», предложив лидеру США вспомнить свои любимые фильмы о «ходячих мертвецах» и об опасности «несуществующей в природе “мертвой руки“» («Мертвая рука», или система «Периметр» — используемый Россией комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный СССР в период холодной войны. - НСН).
Ответ президента США Дональда Трампа зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву показал, насколько тщательно Белый дом мониторит российскую повестку и следит за заявлениями российских политиков, заявил в беседе с НСН политолог, американист Константин Блохин.
«Вполне возможно, что Трамп интерпретирует слова Медведева как официальную позицию Кремля. Только время покажет, отразится ли это на двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона или нет», - воздержался от прогнозов политолог.
При этом Кремль очень сдержанно отвечает на ультиматумы Трампа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для заключения сделки. Он также заявил, что Москва фиксирует все заявления Белого Дома о возможных санкциях.
Российский президент Владимир Путин никак не комментировал новые угрозы американского коллеги. Накануне Путин не стал общаться с журналистами после переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. СМИ ожидали, что президент воспользуется встречей, чтобы ответить на ультиматум Трампа.
ЧАСОВ ЯР И ПЕРСПЕКТИВЫ
Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны накануне.
Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае 2023 года. Город находится на возвышенности и служит «ключом» к Донбассу, как писала The New York Times, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.
После Часова Яра российским войскам необходимо взять Константиновку, на это могут уйти недели и даже месяцы, и только потом начнется борьба за Краматорск и Славянск, взятие которых будет означать полное освобождение Донбасса, заявил НСН экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.
«Напомню еще раз, что за Часов Яр мы бились с мая 2024 года, а сейчас июль 2025 года. Если не произойдет существенного падения боеспособности ВСУ, то впереди укрепленная Константиновка. На нее могут уйти как недели, так и месяцы. Все будет зависеть от ресурсов, которые ВСУ будут готовы бросить на защиту Константиновки. Основные их крепости - это, конечно, Краматорск и Славянск. Это крупные города, за них противник настроен драться всерьез. Если мы их возьмем, полное освобождение Донбасса будет приближаться к завершению. На этом направлении это единственные крупные транспортные узлы», - пояснил он.
Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group подтвердил, что контроль над Часовым Яром приблизит российские войска к Константиновке, к которой они уже подходят с нескольких направлений, передает Reuters.
ВСУ уже приступили к самому масштабному за последнее время строительству оборонительных сооружений с целью сдержать наступление российских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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