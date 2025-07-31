Ответ президента США Дональда Трампа зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву показал, насколько тщательно Белый дом мониторит российскую повестку и следит за заявлениями российских политиков, заявил в беседе с НСН политолог, американист Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп внезапно ответил зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который призывал американских политиков не ставить России ультиматумы, предупреждал о риске войны, а американского лидера назвал «дедулей». Трамп в своей соцсети Truth посоветовал «неудачному бывшему президенту России», следить за словами, поскольку тот «заходит на очень опасную территорию». Заодно, комментируя возможность санкций против РФ и её торговых партнеров – например, Индии, Трамп предупредил: «Они могут вместе загубить свои мёртвые экономики - мне всё равно».