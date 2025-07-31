«Тщательно мониторит»: В России удивились ответу Трампа на слова Медведева
Перепалка в соцсетях зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева и президента США Дональда Трампа определенно может отразиться на общем фоне российско-американских отношений, заявил в беседе с НСН политолог Константин Блохин.
Ответ президента США Дональда Трампа зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву показал, насколько тщательно Белый дом мониторит российскую повестку и следит за заявлениями российских политиков, заявил в беседе с НСН политолог, американист Константин Блохин.
Президент США Дональд Трамп внезапно ответил зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который призывал американских политиков не ставить России ультиматумы, предупреждал о риске войны, а американского лидера назвал «дедулей». Трамп в своей соцсети Truth посоветовал «неудачному бывшему президенту России», следить за словами, поскольку тот «заходит на очень опасную территорию». Заодно, комментируя возможность санкций против РФ и её торговых партнеров – например, Индии, Трамп предупредил: «Они могут вместе загубить свои мёртвые экономики - мне всё равно».
Блохин не исключил, что Трамп интерпретирует слова Медведева как официальную позицию Кремля.
«Перепалка в соцсетях зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева и президента США Дональда Трампа определенно может отразиться на общем фоне российско-американских отношений. Тут другое интересно, оказалось, что американский лидер отслеживает заявления российских политиков. При этом, его администрация довольно-таки тщательно мониторит нашу повестку. Вполне возможно, что Трамп интерпретирует слова Медведева как официальную позицию Кремля. Только время покажет, отразится ли это на двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона или нет», - воздержался от прогнозов политолог.
Медведев ответил Трампу в Telegram, посмеявшись над угрозами американца и снова намекнув на ядерную войну.
Ранее Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия готова преодолеть санкции и тарифы Дональда Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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