Песков: Российско-американская торговля находится почти на нуле

Торговые отношения между Москвой и Вашингтоном действительно находятся практически на нуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что об этом ранее заявил президент США Дональд Трамп. Песков добавил, что вынужден с ним в этом плане согласиться.

«И не согласиться в том, что они должны там оставаться», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что процесс нормализация отношений Москвы и Вашингтона идёт «ни шатко ни валко», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСШАТорговляДмитрий Песков

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