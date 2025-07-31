Песков: Российско-американская торговля находится почти на нуле

Он напомнил, что об этом ранее заявил президент США Дональд Трамп. Песков добавил, что вынужден с ним в этом плане согласиться.

«И не согласиться в том, что они должны там оставаться», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что процесс нормализация отношений Москвы и Вашингтона идёт «ни шатко ни валко», сообщает RT.

