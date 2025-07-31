Песков: Российско-американская торговля находится почти на нуле
31 июля 202517:36
Торговые отношения между Москвой и Вашингтоном действительно находятся практически на нуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что об этом ранее заявил президент США Дональд Трамп. Песков добавил, что вынужден с ним в этом плане согласиться.
«И не согласиться в том, что они должны там оставаться», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что процесс нормализация отношений Москвы и Вашингтона идёт «ни шатко ни валко», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru