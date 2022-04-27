ООН: Путин согласился на участие МККК в эвакуации с «Азовстали»
Российский президент Владимир Путин одобрил участие Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с украинского завода «Азовсталь», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
По его словам, в ходе встречи Генеральный секретарь подтвердил позицию организации по Украине. Также стороны обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта.
Как сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, находящиеся на мариупольском заводе «Азовсталь» украинские силовики просят дать им возможность выйти с заблокированной территории комбината с оружием и отправиться в Турцию. «Бред, конечно, предлагают», — отметил Пушилин.
Ранее боец Нацгвардии Украины Денис Середин, который сдался российским военным, 24 апреля сообщил подробности о сложившейся ситуации на комбинате «Азовсталь», где заблокированы украинские националисты.
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