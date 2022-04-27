ООН: Путин согласился на участие МККК в эвакуации с «Азовстали»

По его словам, в ходе встречи Генеральный секретарь подтвердил позицию организации по Украине. Также стороны обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта.

Как сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, находящиеся на мариупольском заводе «Азовсталь» украинские силовики просят дать им возможность выйти с заблокированной территории комбината с оружием и отправиться в Турцию. «Бред, конечно, предлагают», — отметил Пушилин.

Ранее боец Нацгвардии Украины Денис Середин, который сдался российским военным, 24 апреля сообщил подробности о сложившейся ситуации на комбинате «Азовсталь», где заблокированы украинские националисты.





