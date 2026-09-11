Чиновники погрузили центр Хабаровска во тьму

На улицах в центре города не горит больше 70 процентов фонарей. Местные жители завалили администрацию города жалобами на освещение. По их словам, по вечерам город стал напоминать деревню. В районе футбольного стадиона полный блэкаут, а на набережной Амура, где ежедневно гуляют тысячи людей, на каждом фонарном столбе горит лишь одна лампа из пяти. В мэрии заявили, что работу фонарей скорректировали из-за изменения продолжительности светового дня.

Темнота на набережной уже сказалась на безопасности, в городе появились извращенцы. На днях две девушки во время пробежки встретили мужчину, который за деньги просил их пнуть его между ног.

Ранее в Хабаровске установили мемориал победы над Японией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

