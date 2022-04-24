Сдавшийся военный ВСУ раскрыл подробности о ситуации на «Азовстали»
Боец Нацгвардии Украины Денис Середин, который сдался российским военным, 24 апреля сообщил подробности о сложившейся ситуации на комбинате «Азовсталь», где заблокированы украинские националисты.
«Куча раненых. Там невозможно. Там операции делают на полу, потому что нет условий нормальных», — приводят его слова «Известия».
Украинский военнослужащий также сообщил, что националисты скрываются под цехами комбината в советских бункерах на глубине до двух этажей. В одной из комнат оборудованы «деревянные нары, типа кроватей в три этажа».
По словам Середина, территорию «Азовстали» контролируют бойцы запрещенного в РФ нацбатальона «Азов», которых отбирают в формирование «по идеологическим принципам».
«Могут сразу расстрелять за дезертирство», - пояснил военнослужащий.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять себя на силовиков, скрывающихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.
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