Сдавшийся военный ВСУ раскрыл подробности о ситуации на «Азовстали»

«Куча раненых. Там невозможно. Там операции делают на полу, потому что нет условий нормальных», — приводят его слова «Известия».

Украинский военнослужащий также сообщил, что националисты скрываются под цехами комбината в советских бункерах на глубине до двух этажей. В одной из комнат оборудованы «деревянные нары, типа кроватей в три этажа».

По словам Середина, территорию «Азовстали» контролируют бойцы запрещенного в РФ нацбатальона «Азов», которых отбирают в формирование «по идеологическим принципам».

«Могут сразу расстрелять за дезертирство», - пояснил военнослужащий.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять себя на силовиков, скрывающихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

