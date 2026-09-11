В Петербурге станции метро адаптируют под бомбоубежища

Санкт-Петербургский метрополитен приспособит девять станций к использованию в качестве убежищ гражданской обороны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные портала госзакупок.

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Также в проект попали четыре отсека и около 35 км путей. Подземка объявила поиск подрядчика, который должен подготовить технико-экономическое обоснование будущих работ. Предстоит определить, какие объекты потребуется достроить, какие — оснастить дополнительным оборудованием и адаптировать под защитные сооружения.

Также подрядчику необходимо учесть возможные риски для объектов гражданской обороны — в частности, изменение уровня грунтовых вод, развитие застройки и моральное старение оборудования. В расчет необходимо включить два сценария чрезвычайных ситуаций: техногенную катастрофу и пожар. Особые требования предъявлены к вентиляции укрытий. В случае попадания загрязненного воздуха в защитные сооружения системы должны обеспечить его эффективную очистку «от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ».

Ранее стало известно, что в Москве капитально отремонтируют бомбоубежища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/metrospbofficial
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