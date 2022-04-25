Мэр Мариуполя заявил, что завод «Азовсталь» восстанавливать не будут

По его словам, это связано с тем, что по предприятию были нанесены «очень серьёзные удары».

Отвечая на вопрос о будущем Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и предприятия «Азовмаш» Иващенко выразил мнение, что их восстановят.

«Я думаю, завод Ильича и «Азовмаш» будут восстановлены», — заключил мэр.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, что порядка 400 иностранных наёмников находятся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает RT.

