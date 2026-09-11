Жена экс-министра Улюкаева подала на развод после жалоб на нищету

Инициатором развода стала 44-летняя супруга. Это случилось после того, как 70-летний Улюкаев не смог снять с себя судимость.

У пары двое детей — совершеннолетний сын и несовершеннолетняя дочь. После развода может возникнуть вопрос о разделе недвижимости, включая квартиры в Москве и загородные дома. В настоящее время Улюкаев работает главным научным сотрудником Фонда экономической политики.

Информация о разводе скрывается. Улюкаев отказался от комментариев, а Хряпина заявила, что не знает, о чём идёт речь. При этом женщина призналась, что семья испытывает финансовые трудности.

Министра задержали с поличным в 2016 году в офисе «Роснефти»: глава компании Игорь Сечин передал Улюкаеву сумку, в которой было с $2 млн, и корзину с фирменными колбасными изделиями. В 2017 году чиновник получил восемь лет колонии. В мае 2022 года он вышел досрочно.

В марте 2025 года Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

