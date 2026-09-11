Трамп обещал выплатить по 5 тысяч долларов каждому американцу
Американский лидер Дональд Трамп пообещал выплатить дивиденды в размере $5 тыс. каждому взрослому жителю США, сообщает Reuters.
По его словам, это произойдет в том случае, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре. Президент указал, что единственным условием станет требование потратить эти деньги на территории США.
Республиканцы рискуют упустить контроль над Палатой Представителей по итогам выборов, а это превратит следующие два года президентства Дональда Трампа в «очень длинные» дни, рассказал НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
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