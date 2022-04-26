Пушилин: Силовики с «Азовстали» просят об эвакуации в Турцию

«Выходят они на наших военных, на российских военных, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят, не знаю какое правильно слово подобрать», — рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Глава ДНР подчеркнул, что украинские бойцы «не доверяют Киеву» и просят об эвакуации не на подконтрольную украинским властям сторону, а Турцию, где они якобы разоружатся.

«Бред, конечно, предлагают», — заключил Пушилин.

