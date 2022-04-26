Пушилин: Силовики с «Азовстали» просят об эвакуации в Турцию
Находящиеся на мариупольском заводе «Азовсталь» украинские силовики просят дать им возможность выйти с заблокированной территории комбината с оружием и отправиться в Турцию. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Выходят они на наших военных, на российских военных, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят, не знаю какое правильно слово подобрать», — рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Глава ДНР подчеркнул, что украинские бойцы «не доверяют Киеву» и просят об эвакуации не на подконтрольную украинским властям сторону, а Турцию, где они якобы разоружатся.
«Бред, конечно, предлагают», — заключил Пушилин.
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