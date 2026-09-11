Лукашенко пожаловался, что народ только и делает, что «крутит гуся»
Белорусский президент Александр Лукашенко призвал чиновников обратить внимание на то, что в стране часто появляется реклама казино, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
По словам главы государства, многие граждане «крутят гуся». «Что у нас творится в стране? Все "гуся крутят". (...) У нас страна превратилась в казино», — пожаловался Лукашенко. Он призвал чиновников проверить интернет-рекламу и навести порядок в игорной сфере.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусы — это настоящая нация, которая впитала людей из Израиля, Востока и Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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