«Они пожалеют!»: Киев пригрозил атаками на Крымский мост накануне Дня Победы

Волну скандальных заявлений подхватил МИД Латвии. Министр иностранных дел страны Байба Браже заявила, что западные партнеры Украины уже предоставил Киеву дальнобойное оружие, разрешив применять его для ударов по России.

«Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений (не наносить удары по территории России)... Конечно, не все объявляется публично», - сказала она в интервью украинским СМИ.

В этом случае от комментария не воздержалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая усомнилась в словах латвийского министра.

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», - написала она в Telegram.

ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИК

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что угрозы Киева связаны с ближайшими важными датами для России. Он отметил, что Киев может атаковать Крымский мост в день инаугурации президента России Владимира Путина (7 мая) или в День Победы (9 мая).

«Чтобы омрачить россиянам праздник, уверен, что дополнительные усилия украинские спецслужбы приложат, чтобы приурочить атаку к инаугурации президента или Дню Победы», - сказал он NEWS.ru.

Он напомнил, что Крымский мост всегда будет приоритетной целью Киева.

10 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. По его словам, Киев нацелился не только на Крымский мост, но и другие объекты инфраструктуры. Речь идет в том числе о военных аэродромах, уточнил Зеленский.

Западные СМИ со ссылкой на источники также сообщают о планах Киева атаковать мост. Главное управление разведки Украины планирует провести третью атаку на Крымский мост в ближайшие месяцы и вывести его из строя, сообщает The Guardian.

МОСТ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕН

При этом в Крыму уже не удивляются очередным террористическим планам Киева, мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак Украины, заявил председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель в беседе с НСН. Он отметил, что Украине не удается посеять страх в обществе.