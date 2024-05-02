Сенатор Джабаров: Разрешение Запада Украине бить по России даст право на ответ
Запад, «позволяя» Украине наносить удары по России, дает моральное право Москве на аналогичные меры, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.
«Обстреливали Белгородскую, Курскую, Брянскую области, пытались ударить по Крыму неоднократно», — заявил он. Как считает сенатор, Россия сможет законно ответить всем странам, допустившим и разрешившим Киеву наносить удары по российской территории.
«Как это лучше сделать, я думаю, в Генеральном штабе и политическом руководстве страны знают лучше», — отметил Джабаров.
Ранее Джабаров заявил, что слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о начале третьей мировой войны не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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