Сенатор Джабаров: Разрешение Запада Украине бить по России даст право на ответ

«Обстреливали Белгородскую, Курскую, Брянскую области, пытались ударить по Крыму неоднократно», — заявил он. Как считает сенатор, Россия сможет законно ответить всем странам, допустившим и разрешившим Киеву наносить удары по российской территории.

«Как это лучше сделать, я думаю, в Генеральном штабе и политическом руководстве страны знают лучше», — отметил Джабаров.

Ранее Джабаров заявил, что слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о начале третьей мировой войны не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

