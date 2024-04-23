Число досмотровых комплексов увеличат к майским праздникам на Крымском мосту

Количество досмотровых комплексов увеличат на Крымском мосту к майским праздникам и летнему сезону. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Зеленский заявил о подготовке плана разрушения Крымского моста

Сегодня, по словам руководителя региона, ожидание в очереди на проезд в часы занимает примерно час, за исключением тех случаев, когда действует режим ракетной опасности. В целом Аксенов оценил уровень работы системы безопасности пропуска через мост как высокий.

Глава Крыма также подчеркнула, что полностью отремонтирована проходящая через исторические регионы дорога из Ростовской области.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Крымский мост хорошо защищен.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЛетоМайские ПраздникиКрымСергей АксеновБезопасностьКрымский Мост

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