«Учли все попытки»: В Крыму подготовились к очередным атакам Киева на мост
Юрий Гемпель в эфире НСН заявил, что Украине не удалось достичь никаких целей в Крыму, а мост надежно защищен с учетом предыдущих атак Киева.
В Крыму не удивляются очередным террористическим планам Киева, мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак Украины, заявил председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель в беседе с НСН. Он отметил, что Украине не удается посеять страх в обществе.
Между тем Главное управление разведки Украины планирует провести третью атаку на Крымский мост в ближайшие месяцы и вывести его из строя, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
«Привыкнуть к терроризму очень сложно. Но россияне и даже европейцы все больше с каждым днем убеждаются, что на Украине присутствует террористический преступный режим. То, что они пытаются нанести Крыму материальный урон, это не новость. Они должны понимать, что Россия в состоянии сделать ответный ход и достаточно жесткий. Россия с каждым днем жестче будет реагировать на подобные теракты. Они хотят запугать население, создать панику. Но эта цель не достигается, наоборот – все их попытки вызывают возмущение среди крымчан, это объединяет всех россиян», - рассказал он.
По его словам, Украине не удалось достичь никаких целей в Крыму, а мост надежно защищен с учетом предыдущих атак Киева.
«Они систематически пытаются атаковать полуостров. Надо отметить, что наши Вооруженные силы работают успешно, нашим «друзьям» практически не удается достичь своих целей в Крыму. Что касается Крымского моста, это сегодня символ мощи России, русского народа, этот объект был построен в очень короткие сроки. В Европе так даже не строят. Безусловно, все меры по обеспечению безопасности Крымского моста со стороны силовых структур приняты на должном уровне. Мы учли все предыдущие попытки террора со стороны Украины в отношении моста», - заключил собеседник НСН.
Украина уже де-факто является террористическим государством, написал в своем Telegram-канале ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик прокомментировал дискуссии о признании Украины террористическим государством на международном уровне. Медведев назвал обсуждение этого вопроса «вполне схоластическим», передает «Радиоточка НСН».
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