Омбудсмен Москалькова заявила о передаче Киеву пятерых раненых бойцов ВСУ
Российская сторона передала украинской пятерых раненых военнослужащих вооруженных сил Украины. Эту информацию обнародовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, работа в плане взаимной передачи раненых бойцов между Москвой и Киевом продолжается.
Москалькова подтвердила, что в конце прошлой недели Киев передал России пятерых раненых военнослужащих армии РФ.
Ранее в Организации объединённых наций признали, что примерено половина взятых в плен на Украине российских военнослужащих подвергались пыткам и жестокому обращению. Как отмечет НСН, с таким заявлением выступил руководитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru