Омбудсмен Москалькова заявила о передаче Киеву пятерых раненых бойцов ВСУ

В Москве начал работу пункт отбора на военную службу по контракту

На севере Москвы построят ряд социальных объектов

Ещё 5 пересадочных станций с МЦД на МЦК будет открыто в этом году

Почти 350 тысяч протоколов заполнено патронажными медсёстрами в цифровом формате

В Подмосковье рекультивированы 17 закрытых полигонов твердых коммунальных отходов

ЦОДД Москвы пока не рекомендует менять зимнюю резину на летнюю