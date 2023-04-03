Омбудсмен Москалькова заявила о передаче Киеву пятерых раненых бойцов ВСУ

Российская сторона передала украинской пятерых раненых военнослужащих вооруженных сил Украины. Эту информацию обнародовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, работа в плане взаимной передачи раненых бойцов между Москвой и Киевом продолжается.

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Москалькова подтвердила, что в конце прошлой недели Киев передал России пятерых раненых военнослужащих армии РФ.

Ранее в Организации объединённых наций признали, что примерено половина взятых в плен на Украине российских военнослужащих подвергались пыткам и жестокому обращению. Как отмечет НСН, с таким заявлением выступил руководитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПленныеТатьяна Москалькова

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