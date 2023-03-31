ООН: ВСУ пытали около половины российских военнопленных

Задержанные на Украине российские военнопленные подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк в ходе 52-й сессии Совета по правам человека, передает РИА Новости.

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«Около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению (со стороны украинских военных. – НСН)», — подчеркнул Тюрк.

По словам главы УВКПЧ, большинство подобных инцидентов происходило «вскоре после поимки» военных. Тюрк отметил, что систематической практики жестокого обращения с пленными в местах содержания под стражей не выявлено.

Ранее уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что ВСУ ужесточили пытки в отношении военнопленных из РФ. Аппарат омбудсмена сообщает обо всех установленных фактах жестокого обращения в международные организации по правам человека.

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