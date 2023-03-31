Москалькова: Украинская сторона срывает очередной обмен пленными
31 марта 202309:33
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что Украина срывает очередной обмен пленными с Россией. Об этом она написала в пятницу в Telegram-канале.
По словам омбудсмена, сегодня в списке 133 фамилии, однако Киев «молчит».
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер ранее сообщила, что были задокументированы до 25 случаев расправы украинскими солдатами над российскими военнопленными с начала вооруженного конфликта, передает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru