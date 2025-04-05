В Красноярском крае ураганный ветер сорвал кровлю с крыш домов
В Красноярском крае ураганный ветер сорвал кровлю с крыш домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Ura.ru».
Момент разрушения попал на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как порыв сильного ветра срывает кровлю с многоэтажных зданий. В МЧС предупредили, что порывы могут достигать 33 метров в секунду.
Известно, что крышу полностью сорвало со здания общежития Сибирского федерального университета (СФУ). Сообщалось, что сорванный шифер рухнул на автомобили.
Также, по данным источника, сильный ветер обесточил часть Октябрьского района. На улице Академика Киренского не работают светофоры. Массовые отключения электричества также наблюдаются в Хакасии, шести районах Кемеровского края, в пяти районах Алтайского края и трех районах Новосибирской области. В связи с этим в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии «Россети Сибирь» ввела особый режим работы.
Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что на всей территории Кузбасса ввели режим «Повышенная готовность» для устранения последствий порывов ураганного ветра, передают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений трех банков и СБП
- Суд арестовал чиновника Минобороны Кожевникова по делу о взятках
- В Сети появилось видео последствий удара «Искандером» по Кривому Рогу
- В Красноярском крае ураганный ветер сорвал кровлю с крыш домов
- В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг
- После повтора рекорда Гретцки Овечкин обратился к россиянам
- Захарова: Рекомендация ФРГ по празднованию Победы является оскорблением РФ
- В Ульяновской области задержали двоих подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы
- Над Донецком и Макеевкой сбили 28 беспилотников ВСУ
- ФСИН раскрыла еще 11 убийств «Битцевского маньяка» Пичушкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru