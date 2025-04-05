В Красноярском крае ураганный ветер сорвал кровлю с крыш домов

Известно, что крышу полностью сорвало со здания общежития Сибирского федерального университета (СФУ). Сообщалось, что сорванный шифер рухнул на автомобили.

Также, по данным источника, сильный ветер обесточил часть Октябрьского района. На улице Академика Киренского не работают светофоры. Массовые отключения электричества также наблюдаются в Хакасии, шести районах Кемеровского края, в пяти районах Алтайского края и трех районах Новосибирской области. В связи с этим в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии «Россети Сибирь» ввела особый режим работы.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что на всей территории Кузбасса ввели режим «Повышенная готовность» для устранения последствий порывов ураганного ветра, передают «Известия».