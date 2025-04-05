Суд арестовал чиновника Минобороны Кожевникова по делу о взятках
Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрия Кожевникова. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что чиновник был отправлен в СИЗО по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Детали дела Кожевникова пока не приводятся. Известно только, что его арестовали на один месяц и 22 дня.
По данным источника, защита представителя МО просила о более мягкой мере пресечения для него. Адвокат ходатайствовал о домашнем аресте, однако суд отказал в его удовлетворении.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экс-сотрудника Минобороны России Андрея Чекмазова признали виновным в получении взяток на сумму свыше 16 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru