Суд арестовал чиновника Минобороны Кожевникова по делу о взятках

Отмечается, что чиновник был отправлен в СИЗО по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Детали дела Кожевникова пока не приводятся. Известно только, что его арестовали на один месяц и 22 дня.

По данным источника, защита представителя МО просила о более мягкой мере пресечения для него. Адвокат ходатайствовал о домашнем аресте, однако суд отказал в его удовлетворении.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экс-сотрудника Минобороны России Андрея Чекмазова признали виновным в получении взяток на сумму свыше 16 млн рублей.

