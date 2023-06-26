В Италии заявили, что для вступления Украины в НАТО еще не время
Время для вступления Украины в НАТО пока не пришло. Об этом заявил вице-премьер Италии — министр иностранных дел Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.
Как отметил политик, сначала необходимо достичь мира на Украине.
«Но первые шаги к членству уже могут быть сделаны на саммите Атлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле, что позволить создать Совет НАТО - Украина», — указал Таяни, добавив, что Рим «убежденно поддерживает» инициативу.
Кроме того, итальянский политик подчеркнул, что страна продолжит оказывать помощь Киеву во время конфликта, «если необходимо, вооружением».
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно во время военного конфликта, напоминает «Свободная пресса».
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