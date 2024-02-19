«От Работино ничего не осталось»: Рогов о символе «перемоги» для Украины

В своем Telegram-канале он ранее сообщил о активных боевых действиях в окрестностях Работино с применением РСЗО и ТОС «Солнцепек», благодаря чему российским штурмовикам удалось продвинуться "значительно дальше своих первоначальных позиций, заняв более выгодные". По его словам, бои не прекращаются «ни днем, ни ночью».

«От Работино ничего не осталось, все разрушено. Изредка где-то еще есть подвалы, все это находится в низине. Работино не имеет стратегического значения, просто этот населенный пункт – символ «перемоги» для бандеровцев, главное достижение во время так называемого контрнаступа. Если посмотреть на карту, мы четко увидим этот «работинский» выступ, «вгрызание» в нашу линию обороны противника. Сейчас наши ребята планомерно зачищают [окрестности], идет давление по всей линии фронта, и ореховский участок запорожского фронта – не исключение. До взятия Авдеевки наши ребята брали по одному-два-три опорника. А с момента более активных действий количество вражеских опорников, которые переходят под наш контроль, резко увеличилось», - сказал Рогов.

Населенный пункт неоднократно «кочевал» под контроль армий, напоминает Рогов.

«Освобождение Работино не даст возможности какого-либо контроля, потому что это хорошо простреливаемое и пристреленное место вдоль линии боевого соприкосновения. Оно переходило из рук в руки, и мы, и противник хорошо научились бить по каждому отдельному дому и квадрату, не говоря об отдельных участках», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении при помощи ПВО украинского вертолета Ми-24 близ Работино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».