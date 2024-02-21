Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Авдеевки

«Начальник Генерального штаба ... вручил ордена Мужества и медали "За отвагу" военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, глава Генштаба подвел промежуточные итоги выполнения задач военными и заслушал доклад командующего «Центром» генерал-полковника Андрея Мордвичева о дальнейших действиях на Авдеевском направлении.

Ранее президент Владимир Путин поздравил главу Минобороны Сергея Шойгу и всех военных с освобождением Авдеевки, призвав развивать успех на фронте, сообщает телеканал «360».

