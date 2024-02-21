Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Авдеевки
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции и вручил государственные награды бойцам, отличившимся при освобождении Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны.
«Начальник Генерального штаба ... вручил ордена Мужества и медали "За отвагу" военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, глава Генштаба подвел промежуточные итоги выполнения задач военными и заслушал доклад командующего «Центром» генерал-полковника Андрея Мордвичева о дальнейших действиях на Авдеевском направлении.
Ранее президент Владимир Путин поздравил главу Минобороны Сергея Шойгу и всех военных с освобождением Авдеевки, призвав развивать успех на фронте, сообщает телеканал «360».
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