«Наглость и самоубийство»: ВСУ форсируют Днепр, несмотря на серьезные потери
Украинские силы активизировались на херсонском направлении, военкоры сообщают, что противник начал «нагло» перебрасывать бронетехнику на левый берег.
Украинские силы активизировались на херсонском направлении, военные корреспонденты призывают не расслабляться.
Военкоры сообщают, что сохраняется активность ВСУ на левобережье Днепра, при этом линия боевого соприкосновения существенно не меняется, но военные Украины явно копят силы для прорыва.
Так, противник начал перебрасывать бронетехнику на левый берег, сообщил в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин.
«Две недели назад противник нарастил свое присутствие в Крынках до роты, в настоящий момент в данном районе свыше 300 боевиков, тенденция имеет склонность сохраняться и далее. Из тыла противника последние дни поступает информация, что по направлению к Херсону и Бериславу перебрасываются ПТС. Мы уже целый месяц пишем о том, что противник готовит плацдарм и ежедневно предпринимает действия по расширению контролируемой территории на левом берегу», - предупредил он.
По его словам, противник имеет возможность действовать так нагло по причине опоры исключительно на огромное число FPV-дронов и купол РЭБ.
Обозреватель Андрей Медведев также призывает не вестись на сообщения о том, что противник выдохся.
«Операцию с формированием Днепра и вовсе считали невозможной. "Ну это же самоубийство". И вот тем не менее, противник форсирует Днепр, и не считаясь с потерями, создаёт плацдарм. Пока небольшой, и очевидно не удержит. Но тем не менее, ВСУ продолжают атаковать. Уж что там такого пообещали украинским политикам за это, трудно даже представить. Но факт остаётся фактом. Наступление идёт, людей в городах Украины давят», - пишет он.
О ситуации в Крынках докладывает военный корреспондент Александр Коц.
«Мужики делают все возможное и невозможное для того, чтобы враг не расширил плацдарм, и в конечном итоге сбросить его в реку. Обстановка тяжёлая, но контролируемая», - пишет он.
По его данным, ВСУ закрепились в части села, ночью украинские военные подвозят на объект личный состав и боеприпасы на лодках.
Военный корреспондент Юрий Котенок называет происходящее в регионе «тревожным сигналом».
«По поступающим сведениям, противник под прикрытием огня артиллерии, минометов и fpv-дронов предпринимает попытки переброски бронетехники на левый берег Днепра в районе н.п. Крынки», - подтверждает он информацию коллег.
При этом любое скопление транспорта и личного состава ВСУ становится целью российской авиации, поэтому в случае попытки форсировать Днепр украинские силы понесут большие потери, говорил в конце июля военкор Александр Сладков в беседе с НСН.
«Форсирование Днепра возможно, но мы ко всему готовы. Наша группировка, которая там находится, внимательно следит за тем берегом. Все лодки, все попытки сгруппироваться под контролем. Я не думаю, что противник группируется там, потому что любое скопление транспорта и личного состава – это коллективная цель для нашей авиации. Мы все видим, да и космос позволяет в любую погоду наблюдать», - объяснил он.
Сладков добавил, что в момент перегруппировок войск ВСУ несут большие потери. Российские силы готовы встретить противника, если он все-таки предпримет попытку «перейти» Днепр.
«Большие потери противник несет при организации ротации, когда накапливаются для смены силы, в момент перегруппировок. Это самый опасный элемент маневров в тылу. Если решились они, мы ждем. Левый берег Днепра – у нас там силы, которые готовы отражать атаки. Днепр наполнен водой, его пешком не перейдешь, берега заминированы. Готовы к встрече!», - заключил он.
5 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские войска на херсонском направлении нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский.
29 октября на херсонском направлении уничтожили две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ликвидированы украинские боевики в районе ж/д моста и место погрузки сил ВСУ в районе населенного пункта Тягинка.
А 18 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра провалилась.
По его словам, бойцы российской группировки «Днепр» нанесли противнику тяжелое поражение. Сальдо заявил, что подразделения ВСУ понесли большие потери.
Тогда российские силы пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Их «остатки» запросили эвакуацию, рассказал губернатор.
12 октября российская группировка войск «Днепр» также не позволила ВСУ высадиться на остров Большой Потемкин на херсонском направлении в устье Днепра. Российской армии удалось уничтожить две лодки и 11 украинских военнослужащих. Также российские бойцы ликвидировали близ Антоновского моста пять солдат ВСУ и автомобиль подвоза боеприпасов. Кроме того, у населенного пункта Зимовник российские войска уничтожили склад боеприпасов.
Накануне комендантский час в Херсонской области увеличили на четыре часа. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо, документ опубликован в Telegram-канале губернатора.
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