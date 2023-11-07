«Наглость и самоубийство»: ВСУ форсируют Днепр, несмотря на серьезные потери

Украинские силы активизировались на херсонском направлении, военные корреспонденты призывают не расслабляться.

Военкоры сообщают, что сохраняется активность ВСУ на левобережье Днепра, при этом линия боевого соприкосновения существенно не меняется, но военные Украины явно копят силы для прорыва.

Так, противник начал перебрасывать бронетехнику на левый берег, сообщил в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин.

«Две недели назад противник нарастил свое присутствие в Крынках до роты, в настоящий момент в данном районе свыше 300 боевиков, тенденция имеет склонность сохраняться и далее. Из тыла противника последние дни поступает информация, что по направлению к Херсону и Бериславу перебрасываются ПТС. Мы уже целый месяц пишем о том, что противник готовит плацдарм и ежедневно предпринимает действия по расширению контролируемой территории на левом берегу», - предупредил он.

По его словам, противник имеет возможность действовать так нагло по причине опоры исключительно на огромное число FPV-дронов и купол РЭБ.