Володин призывает руководство США к ответственности за военные преступления против России

«После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны. За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — заявил он.

Так Володин отреагировал на слова президента США Джо Байдена, потребовавшего пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной, пишет Газета.ru.

Ранее советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что старшие офицеры из иностранных государств могут находиться на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.