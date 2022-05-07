Володин призывает руководство США к ответственности за военные преступления против России

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что власти США должны понести ответственность за преступления на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны. За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — заявил он.

Так Володин отреагировал на слова президента США Джо Байдена, потребовавшего пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной, пишет Газета.ru.

Ранее советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что старшие офицеры из иностранных государств могут находиться на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПолитикаПреступленияСШАВячеслав Володин
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