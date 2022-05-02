Володин назвал преступниками глав государств, поставляющих оружие Украине

Как отметил Володин, главы европейских стран, которые поставляют Киеву вооружение, становятся стороной конфликта и «могут втянуть свои народы в большие проблемы».

«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», — указал спикер Думы.

Володин добавил, что своими действиями лидеры западных государств «подталкивают мир к катастрофе».

Между тем российские военные уничтожили в районе Одессы ангар, в котором хранились предоставленные США и Европой боеприпасы, напоминают «Невские новости». Об этом Минобороны сообщило в воскресенье, 1 мая.

