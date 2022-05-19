Вашингтон отказывается поставлять Украине РСЗО
Украина в течение нескольких месяцев просит Вашингтон поставить высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, при этом американские власти не спешит выполнить данную просьбу, пишет Politico.
США опасаются затягивания и эскалации конфликта вокруг Украины. Эти вооружения, с точки зрения Киева, имеют решающее значение в контексте боевых действий на Донбассе.
В Белом доме опасаются, что M270 могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, что спровоцирует расширение и затягивание украинского конфликта.
Напомним, Военно-космические силы России уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня «Град», а также радиолокационную станцию производства США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Стало известно, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии
- Вашингтон отказывается поставлять Украине РСЗО
- СМИ: санкции Запада против России провалились
- Американцы раскритиковали пресс-секретаря Белого дома из-за слов о Путине
- В Курской области обстреляли пограничный пункт
- Минфин США: конфискация активов Банка России незаконна
- Матвиенко рассказала, как Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
- Гутерреш призвал обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России
- Немецкий «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы УЕФА
- Глава МИД Армении надеется на скорую встречу по демаркации границы с Азербайджаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru