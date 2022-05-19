Вашингтон отказывается поставлять Украине РСЗО

США опасаются затягивания и эскалации конфликта вокруг Украины. Эти вооружения, с точки зрения Киева, имеют решающее значение в контексте боевых действий на Донбассе.

В Белом доме опасаются, что M270 могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, что спровоцирует расширение и затягивание украинского конфликта.

Напомним, Военно-космические силы России уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня «Град», а также радиолокационную станцию производства США.

