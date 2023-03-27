«Один фейк и два Пригожина»: Основатель ЧВК «Вагнер» защитил от хейта продюсера-однофамильца
Иосиф Пригожин назвал фейком слова о «сатане» и признал Путина «человеком планетарного масштаба», а Евгений Пригожин объяснил заказчикам вброса, чем отличается от продюсера.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин внезапно затмил в выходные своего однофамильца, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, новости о котором ежедневно звучат из каждого утюга.
Украинские СМИ распространили в интернете запись разговора, в котором продюсер якобы критикует руководство России и спецоперацию.
Иосиф Игоревич уже назвал эту запись фейком, а Евгений Викторович допустил, что авторы компромата их могли просто перепутать.
ДЕВАЛЬВАЦИЯ И ДИСКРЕДИТАЦИЯ
Корни скандальной аудиозаписи ведут на Украину. 24 марта издание «РБК-Украина» со ссылкой на «5 канал» обнародовало «тайный разговор российских миллиардеров о Путине и войне». По утверждению журналистов, это была аудиозапись разговора Иосифа Пригожина с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым.
Разговор изобилует критикой руководства России и спецоперации. В нем фигурируют жесткие выражения, такие как «сатана», «фашизм», «диктатура», «преступники». Проукраинские СМИ и эксперты представили эту беседу, как «реальное отношение российских элит» к руководству страны. Однако, сам Пригожин назвал запись фейком.
«Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись якобы с моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Сегодняшний технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Интернет прекратился в помойку, где можно девальвировать и дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, но когда я послушал аудиозапись, я сам чуть ли не поверил, что это я. Но этот голос ко мне не имеет никакого отношения, это фейк. Пожалуйста, не тиражируйте эту фальшивую запись и не делайте из нее сенсации», - говорится в видеообращении продюсера, обнародованном 25 марта около полудня.
На следующий день Иосиф Пригожин допустил в интервью изданию «Подъем», что целью слива был не он, а другой Пригожин, создатель ЧВК «Вагнер».
«Поссорить внутри друг с другом сторонников президента — наверное, в этом цель основная. Есть огромное количество желающих расколоть общество, минимизировать число сторонников президента», - пояснил он.
Евгений Пригожин 26 марта также отреагировал на этот вброс, указав его «заказчикам» на их ошибку.
«Возможно, люди, которые проводили эту спецоперацию и выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я. Если ты не владеешь русским языком, здесь можно легко перепутать. Почему попали на Иосифа Пригожина и как в следующий раз не попасться в эту ловушку? Во-первых, он Иосиф, во-вторых, он человек достаточно дерзкий, агрессивный и вспыльчивый по своей натуре, в шоу-бизнесе так принято. А я человек очень спокойный, вдумчивый и не агрессивный», - заявил Евгений Пригожин в Telegram.
Основатель ЧВК прокомментировал путаницу вокруг разговора продюсера Пригожина с российским сенатором
ОТ ПРИГОЖИНА ДО ПРИГОЖИНА
Однако на этом история не закончилась. Вечером 26 марта вышло большое интервью Иосифа Пригожина «Фонтанке», в котором он сделал довольно странные высказывания. Продюсер, в частности, сказал, что «не помнит», говорил он такое или нет.
«Давайте начнем с того, что есть такое понятие, как частная жизнь. Люди в частной беседе могут говорить о чем угодно. Главное, что ты говоришь на деле и как себя ведешь в жизни и в разных обстоятельствах. Во-вторых, я этого разговора не помню точно», - сказал Иосиф Игоревич.
Он также признал, что знаком с Ахмедовым, и заверил, что уважает Путина, назвав его «фигурой планетарного масштаба».
«Вы знаете мое отношение к президенту России. Оно максимально уважительное. (…) Я живу в Москве, работаю в Москве. Мне никто не мешает. Да, у меня болит душа за страну, но я не позволяю себе говорить такие вещи, которые там опубликованы. Это всё просто не в моей компетенции (…) Моя позиция простая: она пророссийская. Никакой другой она быть не может. Я поддерживаю нашего президента, уважаю его как личность, как фигуру планетарного масштаба. И также понимаю, что у него не было других вариантов. Если бы возможно было бы избежать этой спецоперации, он бы избежал. Поэтому всё, что происходит сегодня между Россией и Украиной, это вынужденная мера», - сказал продюсер.
При этом он признался, что сейчас «пребывает в шоке» и не понимает «как с этим дерьмом жить».
После этого вновь высказался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, назвавший однофамильца нехорошим словом.
«То, что Иосиф по телефону поговорил – это его полное право. Если сейчас телефонные разговоры запретить по статье «дискредитация», то тогда можно просто начать поголовную кастрацию или еще какие-нибудь драконовские меры. А вот то, что он отмазываться начал после этого – я считаю, полный м***к», - подчеркнул Евгений Викторович.
В Кремле пока не комментировали скандал с Пригожиным. Любитель острого словца зампред Совбеза Дмитрий Медведев также пока сохраняет молчание, как и жена Иосифа Пригожина, певица Валерия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- МЧС ввело особый противопожарный режим в трех российских регионах
- Зараженное сибирской язвой мясо уничтожили в Чувашии
- Путин поручил представить проект о цифровом удостоверении личности
- Райффайзенбанк ограничил клиентам переводы в долларах
- В Кремле опровергли информацию о подготовке визита Путина в Турцию
- Два человека погибли при взрыве около здания МИД Афганистана в Кабуле
- ВСУ обстреляли село в Белгородской области
- В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
- Песков: реакция Запада не повлияет на планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии
- Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru