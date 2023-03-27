«Один фейк и два Пригожина»: Основатель ЧВК «Вагнер» защитил от хейта продюсера-однофамильца

ДЕВАЛЬВАЦИЯ И ДИСКРЕДИТАЦИЯ

Корни скандальной аудиозаписи ведут на Украину. 24 марта издание «РБК-Украина» со ссылкой на «5 канал» обнародовало «тайный разговор российских миллиардеров о Путине и войне». По утверждению журналистов, это была аудиозапись разговора Иосифа Пригожина с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым.

Разговор изобилует критикой руководства России и спецоперации. В нем фигурируют жесткие выражения, такие как «сатана», «фашизм», «диктатура», «преступники». Проукраинские СМИ и эксперты представили эту беседу, как «реальное отношение российских элит» к руководству страны. Однако, сам Пригожин назвал запись фейком.

«Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись якобы с моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Сегодняшний технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Интернет прекратился в помойку, где можно девальвировать и дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, но когда я послушал аудиозапись, я сам чуть ли не поверил, что это я. Но этот голос ко мне не имеет никакого отношения, это фейк. Пожалуйста, не тиражируйте эту фальшивую запись и не делайте из нее сенсации», - говорится в видеообращении продюсера, обнародованном 25 марта около полудня.

На следующий день Иосиф Пригожин допустил в интервью изданию «Подъем», что целью слива был не он, а другой Пригожин, создатель ЧВК «Вагнер».

«Поссорить внутри друг с другом сторонников президента — наверное, в этом цель основная. Есть огромное количество желающих расколоть общество, минимизировать число сторонников президента», - пояснил он.

Евгений Пригожин 26 марта также отреагировал на этот вброс, указав его «заказчикам» на их ошибку.

«Возможно, люди, которые проводили эту спецоперацию и выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я. Если ты не владеешь русским языком, здесь можно легко перепутать. Почему попали на Иосифа Пригожина и как в следующий раз не попасться в эту ловушку? Во-первых, он Иосиф, во-вторых, он человек достаточно дерзкий, агрессивный и вспыльчивый по своей натуре, в шоу-бизнесе так принято. А я человек очень спокойный, вдумчивый и не агрессивный», - заявил Евгений Пригожин в Telegram.