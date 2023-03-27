Евгений Пригожин заступился за Иосифа Пригожина
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал Иосифа Пригожина после попавшего в сеть перехвата телефонного разговора музыкального продюсера, в котором он критиковал специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине.
По мнению основателя вагнеровцев, то, что люди говорят по телефону – это их «полное право».
Основатель ЧВК прокомментировал путаницу вокруг разговора продюсера Пригожина с российским сенатором
«Если сейчас телефонные разговоры запретить по статье «дискредитация», то тогда можно просто начать поголовную кастрацию или еще какие-нибудь драконовские меры», - цитирует слова Евгения Пригожина его пресс-служба.
При этом глава ЧВК «Вагнер» полагает, что «отмазываться» продюсер стал напрасно, назвав его за это «полным м….ком».
Ранее в интернете появилась аудиозапись якобы телефонного звонка продюсера с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым. В разговоре звучит критика российской власти. После этого Иосиф Пригожин прокомментировал аудиозапись, назвав ее фейком. По словам продюсера, его голос подделан, а его политическая позиция «присутствует во всех интервью и в общественном поле», передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
- Москвичей предупредили о «барическом лобзике»
- Администрация Эрдогана не подтвердила визит Путина в Турцию
- Евгений Пригожин заступился за Иосифа Пригожина
- Главный аэропорт Израиля приостановил вылеты из-за протестов в стране
- Российские авиакомпании перешли на летнее расписание
- Суд прекратил административное производство по делу лидера «Ногу свело!» Покровского
- СМИ: Командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции военных под Артемовском
- СМИ раскрыли схему побега Усса-младшего из Италии
- В Оренбурге объяснили грубость слов мэра о комментаторах в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru