Евгений Пригожин заступился за Иосифа Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал Иосифа Пригожина после попавшего в сеть перехвата телефонного разговора музыкального продюсера, в котором он критиковал специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине.

По мнению основателя вагнеровцев, то, что люди говорят по телефону – это их «полное право».

Основатель ЧВК прокомментировал путаницу вокруг разговора продюсера Пригожина с российским сенатором

«Если сейчас телефонные разговоры запретить по статье «дискредитация», то тогда можно просто начать поголовную кастрацию или еще какие-нибудь драконовские меры», - цитирует слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

При этом глава ЧВК «Вагнер» полагает, что «отмазываться» продюсер стал напрасно, назвав его за это «полным м….ком».

Ранее в интернете появилась аудиозапись якобы телефонного звонка продюсера с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым. В разговоре звучит критика российской власти. После этого Иосиф Пригожин прокомментировал аудиозапись, назвав ее фейком. По словам продюсера, его голос подделан, а его политическая позиция «присутствует во всех интервью и в общественном поле», передает НСН.



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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Иосиф ПригожинЕвгений Пригожин

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