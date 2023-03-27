Евгений Пригожин заступился за Иосифа Пригожина

«Если сейчас телефонные разговоры запретить по статье «дискредитация», то тогда можно просто начать поголовную кастрацию или еще какие-нибудь драконовские меры», - цитирует слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

При этом глава ЧВК «Вагнер» полагает, что «отмазываться» продюсер стал напрасно, назвав его за это «полным м….ком».

Ранее в интернете появилась аудиозапись якобы телефонного звонка продюсера с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым. В разговоре звучит критика российской власти. После этого Иосиф Пригожин прокомментировал аудиозапись, назвав ее фейком. По словам продюсера, его голос подделан, а его политическая позиция «присутствует во всех интервью и в общественном поле», передает НСН.







