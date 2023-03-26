Продюсер Пригожин назвал фейком разговор с бизнесменом Ахмедовым

По его словам, это фейк, так как голос не имеет к нему никакого отношения. Продюсер указал, что в настоящее время «технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу». Пригожин напомнил о своей политической позиции, которая «присутствует во всех интервью и в общественном поле».

Ранее в интернете появилась аудиозапись якобы телефонного звонка продюсера с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым». В разговоре звучит критика российской власти.

Ранее Пригожин жестко ответил на призывы «остановить Путина».

